台維斯盃世界組》報奧運之仇 波特羅5小時解決穆雷

歷經五小時的比賽，波特羅在第五盤終於戰勝穆雷。（歐新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕台維斯盃世界組四強賽首日，上演里約奧運男單金牌戰復仇記，阿根廷波特羅在5盤對決中以6：4、5：7、6：7（5：7）、6：3、6：4解決英國穆雷，報了「銀」恨之仇，之後阿根廷次點單打也勝出，讓尋求衛冕的英國陷入0：2險境。

這場阿、英對陣的首點單打賽，打了5小時又7分鐘才分出勝負，成為兩名選手生涯中最長的一戰，笑納勝利的波特羅吃不消地說：「我好累，感覺身體每個地方都有點抽筋，但這場比賽對阿根廷來說很重要。」

波特羅表示，在奧運受挫後，儘管他不願回想，但還是無法忘懷，因此這次能擊敗穆雷，意義非凡，除了是自己奧運的復仇，阿根廷只要接下來取得雙打及最後一天單打的其中一場勝利，就能暌違5年後再度闖進冠軍賽。

穆雷則吞下在台維斯盃的生涯主場首敗，不過打完這場史詩級戰役，他沒有洩氣：「我覺得我打得很棒！每一分我都全力奮戰。這是場差距很小的比賽，在網球或任何比賽中，有時就是這樣，兩邊都可能獲勝，只是第5盤波特羅打得比較好。」

穆雷累斃了 今又排雙打

精疲力竭的穆雷，隔天立刻得和哥哥大穆雷攜手出擊雙打賽事，他無奈說：「不曉得我能恢復到什麼程度，從沒打過那麼長的比賽。」