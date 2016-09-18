台維斯盃亞洲》楊宗樺、李冠毅 最後希望

台維斯盃亞大區第二級決賽，台將洪睿晨（右）／王介甫雙打失利。（網協提供）

〔記者林宗偉／綜合報導〕台維斯盃亞洲／大洋洲區第2級決賽，台灣隊遠征泰國，昨關鍵第三點雙打洪睿晨／王介甫，遭地主「酸菜兄弟 」拉提瓦塔納組合直落三擊敗，寶島軍團1：2陷入險境，重返一級戰場拉警報。

洪睿晨／王介甫首盤開賽以2：0佔有先機，可惜之後遭到逆轉，雖然苦戰至5：5平手，還是以5：7讓出；次盤換「酸菜兄弟」先馳得點，洪／王配無力反擊，2：6再受挫；關鍵第3盤，台將沒能演出奇蹟，儘管一度3：0領先，最終仍以6：7（4：7）吞敗。

台維斯盃採5點3勝制，我單打首點「小胖」楊宗樺意外受挫，不過初生之犢不畏虎的李冠毅沒漏氣，單打次點一路壓制最終傷退的對手勝出；只是昨雙打未能成功逆轉，今天單打兩點楊宗樺、李冠毅得力挽狂瀾，台灣才能反敗為勝。