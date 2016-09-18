氣消啦！梅西披阿根廷戰袍

梅西將再度代表阿根廷出戰。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕阿根廷男足6月在百年美洲盃決賽敗給智利，頭號球星梅西沮喪地宣告將在國家隊退役，面對國內出現了許多慰留聲音，他決定不賭氣了，願意續穿國家隊戰袍。

8月梅西傳出有意改變想法，9月初更代表阿根廷出征國際賽，用行動讓阿根廷足協放下心中大石，昨公布最新一期國家隊名單，便安心地將梅西的名字放在其中。

梅西近來被巴西傳奇「黑珍珠」比利譽為世界最佳球員，最主要原因就是他能組織全隊又具備出色進球能力，如今他決定不再輕易言退後，準備率阿根廷在世界盃資格賽脫穎而出，兩年後續拚自己在國家隊的首冠。

2018年俄羅斯世界盃南美洲資格賽，阿根廷將和9國包括巴西、烏拉圭在內的強權，共進行18輪的主、客場循環賽，得站穩前4名，才能取得會內賽門票。目前資格賽8輪結束，阿根廷位居第3，10月將出戰秘魯與巴拉圭。

另外，梅西本週代表巴塞隆納出征歐洲冠軍聯賽小組賽首輪，一人包辦3進球，大演「帽子戲法」還外帶1次助攻，帶領巴薩以7：0大勝來自蘇格蘭的塞爾提克，梅西用絕佳表現，順利當選首輪最佳球員。