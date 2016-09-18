抓鳥像抓寶 盧曉晴躍第一

台灣名將盧曉晴在東海女子菁英賽取得領先。（取自JLPGA網站）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣名將盧曉晴打博蒂像是玩電玩一樣輕鬆，昨天她在日本LPGA巡迴賽滿心服飾東海女子菁英賽第二回合，抓下十個博蒂，只有一個柏忌，以全場最佳的六十三桿完賽，兩回合總計一二八桿和南韓全美貞並列領先。

台灣年輕職業選手陳子涵（左）擔任盧曉晴的桿弟。（取自JLPGA網站）

第二回合抓十鳥

盧曉晴這回合出發時排名第三，落後一桿，前天第一回合她已打過八個博蒂，沒想到昨天手風更順，前九洞只花三十一桿，快速攻佔首席，只在第七洞吞柏忌。那個柏忌之後，盧曉晴從第八洞起連續抓回六隻小鳥，真的像在打電玩，一度超前兩桿，可惜最後五洞熄火，沒有繼續進帳。

打到第十三洞她的成績來到低於標準桿九桿，很有機會挑戰單回合低於標準桿十三桿的超級成績。賽後被問到有沒有想過可能打出五十九桿，盧曉晴平靜地說：「總之，就一個一個慢慢打，沒想那麼多了。」

本週另一個讓她充分發揮所長的因素，是二十二歲的桿弟陳子涵，她也是台灣年輕職業選手。九月初盧曉晴返台參賽時，兩人講好這場比賽陳子涵幫她揹球桿，到日本LPGA見識一下。兩人一路談談笑笑，比賽氣氛輕鬆，特別是場上塞車，眾人在梯台等待的時候，陳子涵發揮了最大作用，讓盧曉晴的比賽節奏沒被枯等打亂。

陳子涵隱形功臣

昨天較晚完賽的全美貞，也打出六十四桿佳績，她在最後兩洞連續博蒂，追上盧曉晴。

原本並列領先的日本選手成田美壽壽，只打出六十八桿，以總計一三二桿退至第三。南韓金荷娜則以一三四桿排第四。

台灣女將姚宣榆第二回合以八個博蒂、兩個柏忌的六十六桿完賽，總計一三五桿與飯島茜、永峰咲希並列第五。同場出賽的蔡佩穎花了七十二桿，總計一四二桿並列四十九名晉級。連著兩天都打七十三桿的劉依貞，則以一四六桿並列八十名。