Evian錦標賽／雙韓激鬥爭鋒 龔怡萍暫列17

龔怡萍（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕Evian錦標賽第三回合，南韓朴城炫看著領先者田仁智吞下雙柏忌，以為追擊的大門打開了。沒想到九十分鐘後，田仁智短切打進老鷹，又把大門重重關上了。

Evian錦標賽打完三回合，台將曾雅妮總計二一○桿退至並列二十一名。（美聯社）

南韓好手田仁智昨天在Evian錦標賽第三回合，打出一個老鷹、六個博蒂和一個雙柏忌的六十五桿，總計一九四桿繼續領先，今天將帶著四桿領先優勢，向生涯第二座女子大賽冠軍邁進。

暫居第二的朴城炫，昨天與田仁智同組拚搏。前八洞她看著田仁智抓下三個博蒂拉大差距，終於在第九洞等到機會。田仁智第二桿攻果嶺失手差點出界，球位極不理想，她選擇退回原位罰桿再打，花了五桿上果嶺，兩推吞下雙柏忌。此時朴城炫推進六呎博蒂，一洞追回三桿。

進入後九洞，朴城炫馬上在第十洞推進博蒂，追成只落後一桿，第十三和十四洞她又連續抓鳥。但田仁智陣腳未亂，始終保持領先，不僅回敬兩個博蒂，關鍵的第十五洞她從果嶺外短切球進洞，打下震撼人心的老鷹，又在第十六洞推進四呎博蒂，確立領先地位。

朴城炫最後四洞博蒂推桿都不進，六十七桿完賽，總計一九八桿暫列第二。同組的中國選手馮珊珊，在領先組看著兩名南韓選手廝殺，完全插不上手，她打出六十九桿，以二○○桿排名第三。南韓柳蕭然則以二○一桿暫居第四，二○三桿的金寅敬第五。

台灣女將龔怡萍第三回合起步不順，前六洞就多花三桿，最後六洞雖抓回三隻小鳥，但也吞兩個柏忌，七十三桿完賽，以二○九桿退至並列十七名。

原本並列十三名的曾雅妮，昨天花了七十二桿，總計二一○桿退至並列二十一名。她在前十洞還能維持平盤，但第十一、十二洞連吞柏忌，雖然靠著接下來兩個五桿洞抓鳥扳平，可惜最後一洞開球拉進左側長草，攻上果嶺後又三推，柏忌收尾。