新韓流是個帥妹 年獎金已破3600萬

朴城炫（法新社）

南韓女將朴城炫雖然在Evian錦標賽還沒站穩領先位置，但在前三回合打得頗有大將之風，將是近期最值得注意的新一代世界頂尖南韓選手。

本週三將滿二十三歲的朴城炫，今年在KLPGA韓巡賽稱霸，到九月初贏得韓亞金控菁英賽冠軍時，已奪得第七勝，年度總獎金累計十二億一千三百五十三．七萬韓元（約台幣三千六百七十八．二萬元），就算拿到美國LPGA也能排在第六名。

以目前在世界各主要女子高爾夫巡迴賽的南韓選手來比較，到上週為止，只有日本LPGA排第一的李寶美（獎金累計約台幣四千二百三十一．一萬元），和美國LPGA排第四的金世煐（獎金累計約台幣三千八百九十一．七萬元）賺得比朴城炫還多。

揮桿動作紮實、精準，臨場不怯的朴城炫，今年在美國女子公開賽並列第三，ANA Inspiration並列第六，她還打了起亞菁英賽，當時並列第四，在美國LPGA賽事，尤其是大賽頗有競爭力。

雖然朴城炫還未取得美國LPGA資格，也未報名今年的資格測試，但在Evian錦標賽若能如願封后，朴城炫將踏著金孝周和田仁智同樣的道路，在女子五大賽封后，站上女子高爾夫的世界舞台。

（記者趙新天）