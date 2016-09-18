帕運13台將 劉雅婷今壓軸

劉雅婷（資料照，美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕里約帕運台灣已拿下一銀一銅，本屆遠征的十三名選手，最後一棒交給女子標槍劉雅婷，上屆擲出第五名的她，將於台灣時間今天清晨六點四十一分登場。

劉雅婷小時候因罹患先天性黃斑病變，雙眼嚴重弱視，但她沒自暴自棄，並且在田徑場上持續耕耘，如同她給自己的座右銘所說：「練習不要怕累，設定目標堅持下去。」果然在仁川亞帕運T12級一百公尺摘銅，去年世界盲人運動會，她於鐵餅、標槍項目也各贏得一面銀牌。

上屆帕奧，劉雅婷在F13級擲出締造紀錄的三十三公尺六五，總排名為第五，本屆劉雅婷因視力退化被分在F12級，在標槍F12/F13級的賽事中，將與其他五名女將較勁，劉雅婷的生涯最佳成績為三十六公尺九八，在本屆參賽者中排名第五。