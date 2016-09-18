全猿52 再喊一次陳金鋒

昨天桃園球場猿犀戰，有球迷上午11點就來排隊。（記者林正堃攝）

鋒哥今引退 盼天公作美

陳金鋒今日引退活動流程

〔記者林宥辰／桃園報導〕受馬勒卡颱風影響，昨Lamigo桃猿隊和義大犀牛隊之戰順延今天進行雙重賽，桃猿隊原定為台灣英雄陳金鋒舉辦的引退週相關活動，連同週三的比賽，5場賽事已確定延了兩場，今天為引退週最後一天，陳金鋒計畫先發指定打擊上陣，猿隊全隊將身穿陳金鋒背號「52」號球衣，一起向英雄致敬。

猿隊今天為陳金鋒舉辦引退儀式，他也計畫先發出賽擔任指定打擊。（資料照，記者陳志曲攝）

兩颱風接力襲台，影響猿隊為陳金鋒規劃的一系列活動，昨天仍有不少猿迷不畏風雨，穿著陳金鋒「52」號背號球衣到球場，想一睹鋒哥風采。

陳金鋒昨天如常進行訓練。（記者林正堃攝）

比賽雖然打不成，球迷仍踴躍進場觀看野球魂特展「Chen My Life」，順便購買紀念商品，陳金鋒漢白玉雕像改至今天雙重賽首戰前揭幕，陳金鋒專訪影片也在昨晚放上粉絲團與球迷分享。

昨天賽前陰雨綿綿，開打機率不高，球迷仍大排長龍等候進場。（記者林正堃攝）

消炎針止痛 先發沒問題

球迷不畏風雨就是要來跟鋒哥致敬，連訂購的飲料杯上都要註明。 （記者林正堃攝）

重要的引退週末，主角陳金鋒近期卻飽受右側豎脊肌和闊背肌不適所擾，前天比賽未上場，昨天還赴醫院打消炎針緩解疼痛，為的就是能上場比賽。

球迷搶購陳金鋒的相關商品。 （記者林正堃攝）

猿隊總教練洪一中說，今天是重頭戲，對陳金鋒自己來說也很重要，鋒哥自己會做好調整，原本就規劃讓鋒哥在自己的引退儀式前先發，但要視鋒哥身體臨場狀況，他認為先發應該不成問題。

球迷不畏風雨就是要來向陳金鋒致敬。 （記者林正堃攝）

昨猿隊原本由王溢正擔任先發投手，今天雙重賽改晚場先發，午場交給洋投泰霸。義大犀牛隊午場由洋投藍斯佛掛帥，晚間則是黃亦志先發登板。

由於前天義大苦戰12局贏球，目前暫以1場勝差超越桃猿隊暫居首位，今天兩戰除了要和陳金鋒完美道別，首位是否易主也值得關注。