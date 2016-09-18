與鋒一季緣 朱育賢很幸福

朱育賢（右）的菜鳥年趕上陳金鋒的退休年。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊新人朱育賢本季表現亮眼，除了長打火力突出外，本季上壘率0.479、近期連續22場上壘，高上壘率對球隊幫助也大。朱育賢說，打擊面他要求自己做好本分，談到前輩鋒哥的最後一年，朱育賢則直言能躬逢其盛很幸福。

朱育賢說，每場比賽都儘可能將自己的本分做好，盡力完成每個打席不同狀況所遇到的不同任務，比如該半局自己若是首位上場的打者，將更要求上壘，專心等待原本設定好的球路，儘量不追打壞球。

朱育賢表示，有鋒哥在的比賽，總感覺多了一種安定感，從他身上也學到很多，鋒哥偶爾會和年輕球員分享一些比賽時遇到的狀況，他個人認為頗受用，但也說自己不太敢主動多問，「很榮幸生涯第一年剛好參與到鋒哥最後一年，一起完成一個球季，能和鋒哥當隊友很幸福。」