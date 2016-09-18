大王不只生紀錄 還吸個人獎

王柏融接下來的目標，就是瞄準單季200安。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊超級強打王柏融，今年用手中的球棒屢屢寫紀錄，前天追平前興農洋砲威納斯中職單季176安，今天起的每1支安打，都是新紀錄。他坦言，接下來的目標就是瞄準200安。

不少球員在接近紀錄時，多少會「近關情怯」，無形中給自己造成壓力，但從王柏融的表現似乎看不出來，日前完成單季170支安打後，猿隊雖因雨僅打2場比賽，但兩戰王柏融都繳出猛打賞，一口氣追平2009年高懸至今紀錄。

王柏融說，安打過程中確實沒特別注意成績，單季200安紀錄是自己目前的目標，有機會的話就會去拚。猿隊本季剩餘19場比賽，王柏融只要擊出24支安打就能達成。

新人王、MVP都有機會

王柏融今年不僅保有新人王資格，打擊成績也幾乎強壓其他菜鳥，0.423打擊率、176支安打、22盜壘都暫居聯盟榜首，甚至有機會搶下年度最有價值球員。他表示，接下來比賽的心態也一樣，一場一場的打，最重要的還是保持身體健康。