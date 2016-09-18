中職確認誤判 猿吃悶虧

〔記者徐正揚／綜合報導〕Lamigo桃猿前天在主場桃園鏖戰12局以8：11敗給義大犀牛，8局下林智平被判接殺的平飛球，中職賽務部昨天確定是誤判，相關裁判的懲處將於明天（週一）提出。

猿隊8局下無人出局攻佔一、二壘，林智平擊出中外野飛球，林哲瑄奮不顧身美技飛撲，看似接進手套，起身後立即將球傳向本壘，自己卻往內野跑，以手示意捕手把球傳向二壘觸殺跑者，林威廷接球後先踩二壘，再傳三壘卻暴傳，比賽暫停。

重播畫面顯示，球先落地再彈進林哲瑄手套，最接近的二壘審尤志欽第一時間沒有動作，舉手判打者出局的是一壘審楊崇煇，壘上跑者因此並未往前推進，最清楚狀況的林哲瑄見場上處於封殺狀態，才跑進內野指揮隊友要抓出局數。

兩隊從一團霧水到搞清楚狀況後，2位總教練洪一中、葉君璋陸續進場抗議，猿隊想提重播輔助判決，但因超過30秒時限遭主審張展榮駁回，場上4位裁判經過討論，維持林智平出局的錯誤原判，一、二壘跑者趁傳球攻佔二、三壘。

猿隊7局下首次追平，打完8局上二度落後3分，這局只扳回1分，若沒發生誤判，場上狀況至少是無人出局滿壘，有機會打出大局。賽務部先讓裁判組自行開會檢討，於週一提出懲處記點方式。