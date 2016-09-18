二軍場均全壘打 前年的3倍
2016/09/18 06:00
陳敏賜（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者羅志朋／台北報導〕中職二軍賽程進入尾聲，今天將進行最後一戰，由猿二軍迎戰獅二軍，對於年度排名已沒有影響，居前兩名的猿、象兩隊，20日起在屏東球場進行二軍冠軍賽，採5戰3勝制。
今季賽終戰 猿象將爭霸
和今年例行賽一樣，二軍賽同樣砲聲隆隆，本季二軍打了128場累積195轟，場均1.52轟，只要今天獅猿二軍賽出現5轟，將是史上首度破200轟；去年二軍賽進行136場累積120轟，史上首度破百轟，場均0.88轟。
2014年二軍賽打117場出現57轟，場均0.49轟，換句話說，今年二軍賽場均全壘打足足是前年的3倍，成長幅度十分驚人。歷年中職二軍賽場均全壘打最低是在2010年，120場僅29轟，場均0.24轟，今年場均全壘打是2010年的6.3倍。
今年季中棄投從打的猿隊陳敏賜（左圖，資料照，記者陳志曲攝），目前在二軍累積14轟，為中職二軍賽史上個人單季最多轟的紀錄，領先兄弟二軍曾陶鎔和蔡益民的13轟，可望奪全壘打王。走下投手丘，站上打擊區，陳敏賜打出另一片天。
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