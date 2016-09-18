陳偉殷傷癒復出 20日戰國民

殷仔傷後復出，即將在週二登板對戰國民。 （資料照，今日美國）

養傷近2個月

〔記者郭羿婕／綜合報導〕馬林魚先發投手預告欄上，終於出現「Chen」，陳偉殷養傷復健近2個月後，將於台灣時間20日（週二）早上7點復出先發，在主場對國民3連戰打頭陣。

國民主砲哈波與陳偉殷交手15個打數、擊出4支安打，都是陣中打者最多，不能輕忽的是本季打擊率3成49暫居國聯打擊王、打點104分排國聯第2名的墨菲，與陳偉殷只碰過3個打席，敲出1支安打，另吞1次三振。

陳偉殷因左手肘受傷，7月25日被放進傷兵名單至今，最近一次出賽已是7月21日，亦即他31歲生日當天，對費城人投5.1局失4分、吞本季第4敗；如今在馬林魚還有機會爭取國聯外卡資格時回歸，他說：「這對球隊和我都很重要，希望我能對球隊有貢獻。」

首戰限制80球

順利的話，殷仔投完這場後，本季應只剩2場先發，想拚連3季至少10勝已無望，但身體健康更重要，馬林魚總教練馬丁利表示，會小心注意殷仔狀況，由於他在模擬賽最多僅用65球，因此歸隊首戰預計控制在80球左右，也讓王牌好友費南德茲多休1天，週三才先發。

不過，在此之前，馬林魚要先確認殷仔今天牛棚練投沒問題，只要身體無狀況，殷仔就能如期重回大聯盟投手丘。

馬丁利說：「如果只能投4或5局，不會讓他撐到7、8局。」殷仔取代菜鳥右投艾許的輪值，但艾許也要待命，隨時準備接手。

殷仔今年轉戰馬林魚，掛傷號前先發19場、戰績5勝4敗，防禦率4.99是旅美生涯單季新高，美媒認為表現不如預期，但也點名他會是馬林魚衝刺季後賽門票的關鍵。殷仔本季只與國民交手過1次，演出7局7K失3分優質先發，卻吞敗投。