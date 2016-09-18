小熊再見轟 封王趴更HIGH

蒙特羅10局下擊出再見全壘打，隊友都衝到本壘旁迎接他。（今日美國）

〔記者徐正揚／綜合報導〕已經拿下本季國聯中區冠軍的芝加哥小熊，昨天靠捕手蒙特羅於10局下轟出再見全壘打，以5：4氣走密爾瓦基釀酒人，遲到1天的封王趴因為這一棒而更有感。

小熊昨天比賽結束後補辦封王趴，全隊一同慶祝拿下分區冠軍。 （今日美國）

小熊前天以4：5輸釀酒人，加上紅雀對巨人才剛開賽，無法確定能否封王，賽後沒有慶祝活動，此役9局下靠單局2安搶下2分扳平，逼出延長賽剛要打10局下，首名打者蒙特羅抓第3球出手，一棒結束比賽，全隊都衝到本壘旁迎接他。

蒙特羅生涯前9年效力響尾蛇，去年來到小熊，4局上接替蹲捕，4打席3打數唯一的安打就讓大家「下班」，先拍照再開趴，這是他生涯第3次在季末噴香檳，「很多人在大聯盟打很多年，都沒機會體驗這種事，這是很棒的經驗，也是很棒的感覺。」他說。

小熊本季94勝53敗，全大聯盟唯一90勝球隊，很有機會繼1935年後再次達成單季100勝，輪休1場的內野手索布里斯特說：「如果這場輸了，我們還是會慶祝分區封王，但絕不會像現在這麼開心」

攤開歷史數據，例行賽與季後賽是兩碼事，自2000年起例行賽戰績最佳球隊，僅2007、2013年的紅襪與2009年的洋基拿到世界大賽冠軍，在第1輪就打包的機率將近50%。