建仔練投2次 感覺不錯

建仔（右）傷勢復元良好，但能否在季末復出還是個問號。（資料照，法新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕因傷缺陣15戰，王建民歸期仍未定，但根據今日美國（USA Today）報導，建仔表示，已進牛棚練投2次，手臂感覺不錯，原定昨天賽前擔任打擊練習的餵球投手，因雨取消。

王建民因右肱二頭肌肌腱發炎，進傷兵名單已17天。由於例行賽近尾聲，皇家只剩15場比賽，雖皇家教頭尤斯特說建仔傷勢復元有進展，但能否趕在季末復出仍未知。

受傷期間 牛棚頻砸鍋

皇家近期牛棚也很頭痛，在建仔受傷期間，經歷5勝10敗低潮，其中6次是因牛棚砸鍋輸球，包括昨戰白襪，放火的主角換成賀雷拉，後援1.1局掉4分，吞本季第5敗、第3場救援失敗。

皇家打完7局還以2分領先，賀雷拉7局上一登板就抓下第3個出局數，化解得點圈有人的失分危機，控球卻在8局上出狀況，遭接連安打失4分，含桑契斯逆轉3分砲，皇家終以4：7慘吞5連敗，近16戰輸11場。

白襪王牌塞爾獨撐9局飆10K、失4分（3責失），收下本季第16勝，皇家落後美聯外卡第2的藍鳥擴大到7場勝差，想進季後賽只能盼奇蹟發生。