洋基將歡送退休 老爹準備好被噓到爆

紅襪「老爹」歐提茲。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕本季最後一次基襪大戰將於台灣時間9月28至30日在紐約舉行，季後退休的紅襪「老爹」歐提茲將是生涯最後一次作客紐約，地主洋基訂於3連戰第3場賽前舉行歡送儀式，歐提茲已經做好被滿場球迷噓爆的準備。

歐提茲於2004年美聯冠軍賽第4場12局下轟出再見2分彈，紅襪從他這驚天一棒起，從0勝3敗奇蹟般地連贏4場，演出美職季後賽最神奇的大逆轉，進而打破「貝比魯斯魔咒」，暌違近90年再奪世界大賽冠軍，他也因此成為基襪近百年恩怨情仇的主角之一。

「我很確定會被噓到爆，我已經準備好要面對了！」歐提茲指出，棒球是個大家庭，死對頭也會被懷念，想要獲得球迷的尊重，必須拿出真本事才行，在洋基球場被噓並不稀奇，他向來很尊敬洋基球迷。

「我每次去紐約，一定會排時間跟洋基球迷合影簽名，他們是唯一會當著我的面說『我是洋基迷，但我尊敬你』的人，我最期待的是，如果他們對我起立鼓掌，那就太棒了，我也心滿意足了。」他說。

歐提茲昨天貢獻2安外加勝利打點，前天對洋基轟出再見全壘打的拉米瑞茲又開砲，紅襪靠兩人攜手帶動攻堅，於主場以7：4擊敗洋基，在美聯東區保有2場領先，洋基近6戰吞5敗，在美聯外卡落後4場。