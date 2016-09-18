日媒爆料 陽岱鋼可能挑戰大聯盟

陽岱鋼（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕昨日本火腿以14：6擊敗羅德，旅日好手陽岱鋼並未出賽，今年球季結束他可能離開火腿，未來動向備受矚目，日媒爆料，陽岱鋼有可能挑戰大聯盟。

1個月前陽岱鋼為了接外野飛球，不慎撞到全壘打牆，造成右胸第5、6根肋骨骨折，這段期間仍持續帶傷上陣，直到昨天才休兵。近6戰陽岱鋼21打數擊出3支安打，打擊率0.143，另吞6K，究竟是因傷或是近況不佳而沒出賽，目前還不得而知。

由於陽岱鋼已取得國內自由球員資格，消息指出，包括巨人、阪神、軟銀都有意網羅他，陽岱鋼離開火腿幾乎已成定局。昨更有日媒報導，陽岱鋼下一步有可能不是留在日本，而是赴美發展，文中引述經紀人說法，「陽岱鋼的確有考慮挑戰大聯盟，他的打跑守俱佳，有機會獲得大聯盟合約。」

旅美好手陳偉殷，過去在日職中日龍發展期間，就立下「30歲挑戰大聯盟」的目標，結果殷仔「提前達標」，27歲加盟金鶯，躍上大聯盟舞台。

3年前陽岱鋼受訪時曾表示，如果有機會的話，希望在30歲挑戰大聯盟；明年1月陽岱鋼正好滿30歲，能否追隨前輩殷仔的腳步到美國打球，值得關注。