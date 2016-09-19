建仔還想拚 將返「魔法學校」練功

王建民可能再回渥爾佛斯棒球學校進修。（資料照）

從一度只能待在獨立聯盟，到暌違7年再進大聯盟開季25人名單，王建民的不放棄，給球迷驚奇一季，張嘉元也說：「他真的辦到了，今年球季給他很大信心。」

但建仔奮鬥之旅未到終點，仍有意願繼續拚，依今年表現，明年很有機會再獲合約，延續美職生涯。

在不知何時登板的情況下，建仔整季待命，逾1週沒上場或連日密集上陣都是常有的事，這對習慣先發的他並不容易，但張嘉元說，建仔沒一句怨言，總是努力調整維持最佳狀況，想把事情做到最好。

一個曾在大聯盟投手丘消失959天的老將，在36歲這年重返榮耀，王建民證明堅持沒白費，他或許不是主力，卻總能展現關鍵壓制力，6勝憑的不只是運氣，就連6月8日對金鶯1.2局挨3轟的最慘一役，也是非戰之罪，因他在范屈拉引爆全武行後臨時救火，其實並非熱身不足，而是根本沒熱身。

今年只要建仔出賽，推特常可見國外球迷驚呼：「不敢相信王建民還在！」其實建仔一開始也覺得不真實，因為去年底是他最後一搏，在渥爾佛斯棒球學校找回球速，換來今年投出信心，季後仍想再到棒球學校強化自我，備戰下個球季。

（記者郭羿婕）