美媒︰豪苦練有成 籃網防守升級
2016/09/19 06:00
林書豪（右）參加社區關懷活動。（取自籃網推特）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕籃網隊後衛林書豪過去總在休賽期間加強防守，美國媒體專欄作家波里嘉表示，他的加入可望提升籃網新球季的防守強度。
波里嘉指出，林書豪進攻端表現優異，也常被媒體與球迷稱讚，籃網球迷新球季可好好期待豪小子升級後的防守。
ESPN統計，林書豪上季防守效率值名列全聯盟後衛第20，比球星等級的沃克、朗度都要高。
林書豪以苦練出名，搭配他的速度，不僅有助進攻，防守也需敏捷性，波里嘉表示，林書豪的加入，可激發籃網年輕球員互相砥礪。
林書豪昨與隊友出席NBA青年關懷活動，參與世界玩耍日，開心的與社區小孩打成一片，並與孩童們合影留念。
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