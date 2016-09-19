東海女子菁英賽／延長賽封后 盧曉晴擁抱開心果

盧曉晴贏得今年在日本的第2座冠軍。（取自日本雅虎新聞網）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣名將盧曉晴昨在日本LPGA滿心服飾東海女子菁英賽，經歷延長加賽後力退南韓全美貞，贏得今年在日本第2座冠軍。

盧曉晴（右）歷經延長加賽奪冠，與桿弟陳子涵開心擁抱。 （取自JLPGA官網）

出發時並列領先的盧曉晴和全美貞，最後1回合都打出70桿，總計198桿並列第1名，回到第18洞延長加賽，盧曉晴2桿攻上果嶺，把握15呎博蒂機會，奪走冠軍盃和1440萬日圓（約447萬台幣）首獎。

在日第11冠 年度賞金第8

這是盧曉晴繼3月日本LPGA開幕戰大金蘭花盃之後再度封后，累計她在日本已獲得11座冠軍。9月初她在台灣也贏得中國信託女子公開賽冠軍。

最後1回合激戰，盧曉晴前9洞仍領先1桿，但全美貞在第10洞抓鳥追平。第13洞盧曉晴開球出界吞下雙柏忌，戰況出現轉折，她說：「就是差了2桿，怎麼樣都要靠自己抓博蒂搶攻。」

盧曉晴及時反彈，第14洞起連抓3鳥，包括第16洞的40呎長推進洞，加上第17洞驚險救Par，保住加賽機會。

盧曉晴在年度獎金榜上升到第8名，今年2場勝利相隔了半年，但她認為，能贏就是好事，都不嫌慢，也覺得自己持續地在進步。

桿弟陳子涵 靠笑話建功

盧曉晴奪冠後與桿弟陳子涵開心擁抱，她說：「陳子涵在場上說很多笑話，我們很放鬆。」昨晚她特別帶陳子涵去吃燒肉慶祝，不過，陳子涵只揹這場，她說：「1場就好，這樣勝率100%。」

南韓金荷娜以203桿獲得第3名，台灣女將姚宣榆以69桿作收，總計204桿和日本選手成田美壽壽、比嘉真美子和鈴木愛並列第4名，也是她今年第3次並列第4名。蔡佩穎217桿並列第54名。