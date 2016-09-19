Evian錦標賽／田仁智摘冠 寫下男女大賽新紀錄

田仁智（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕南韓女將田仁智昨在Evian錦標賽最後1回合打出69桿，以低於標準桿21桿的263桿奪冠，刷新女子大賽最低封后桿數紀錄，也創下無論男、女職業高爾夫大賽史上最低桿紀錄。

帶著4桿領先出發的田仁智，完全沒遇到挑戰，前9洞抓下2個博蒂，穩步前進。後9洞博蒂、柏忌各打1個，以4桿之差擊敗同胞朴城炫和柳蕭然。中國馮珊珊則以269桿獲得第4名。

這是22歲的田仁智生涯第2座LPGA冠軍，繼去年美國女子公開賽後又一次在女子大賽封后，跟隨南韓名將朴世莉的腳步，成為LPGA史上第2位前2勝都是大賽冠軍的球星。

田仁智最後1洞10呎推桿進洞後，帶著滿意的笑容高舉雙手，球后高寶璟、加拿大韓德森和一群南韓選手拿著香檳和礦泉水噴灑，為她慶祝勝利。

田仁智的世界排名將上升到第3，僅次於高寶璟和泰國好手艾莉雅，並取代朴仁妃成為排名最高的南韓女將，這一勝也確定她將成為LPGA年度最佳新人。

台灣女將龔怡萍最後1回合繳出71桿，總計280桿並列第14名。曾雅妮則被動作很慢的同組選手影響節奏，花了74桿，以284桿並列第36名。