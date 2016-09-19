台維斯盃亞大區 台灣重返一級

台灣在台維斯盃亞大區二級決賽擊敗泰國，左起為王介甫、洪睿晨、李冠毅、教練江勁彥及楊宗樺。（網協提供）

〔記者林宗偉／綜合報導〕台維斯盃亞洲／大洋洲區第2級決賽，遠征泰國的台灣隊，因雙打失利陷入1：2險境，昨楊宗樺、李冠毅在最後2點單打接連奪勝以3：2逆轉，明年重返亞大區一級戰場的目標達陣。

首點楊宗樺意外受挫，但初生之犢不畏虎的李冠毅沒漏氣，次點壓制最終傷退的伊薩羅勝出，只是雙打洪睿晨／王介甫未能報捷，壓力全在楊宗樺、李冠毅肩上。

遭遇有傷在身的伊薩羅，楊宗樺第3點打得並不輕鬆，首盤3：2後才逐漸拉開差距並以6：3拿下，次盤6：4再下一城後，伊薩羅再度傷退。

決勝第5點，世界排名504的李冠毅面對世界排行千名外的瓦奇拉馬諾翁，首盤4：6讓出，所幸旋即回神，陸續以6：3、6：2成功吹起反攻號角，第4盤賽末發球雖遭到反撲，仍在搶7大戰中以7：6（7：4）勝出。

台灣隊與泰國隊過去於台維斯盃4次捉對廝殺，不過，台將僅在1980年以3：2獲勝，1983年、1998年、2007年都以2：3輸球，暌違36年後終於再次笑納勝利。