海碩盃會內賽今開打 7台將出擊

許育修（記者黃志源攝）

〔記者林宗偉／綜合報導〕高雄海碩男網挑戰賽今開打，單打會外賽7名台將中，唯一闖進次輪的許育修昨以1：6、6：7（1：7）不敵第1種子日本吉備雄也，無緣替台灣再添戰力，將由「寶島一哥」盧彥勳領銜的7將迎擊各國好手。

許育修表示：「對方球速跟力量都在我之上，我的策略就是盡量把點控好讓他不好打。」吉備雄也對這名台灣小將的韌性印象深刻。

許育修將與正在泰國奮戰台維斯盃的李冠毅搭檔，續拚雙打會內賽，值得一提的是，本屆雙打16籤中有8個組合都有台將，其中包括前年冠軍的「海峽組合」彭賢尹／公茂鑫；國外好手部分，泰國「酸菜兄弟」拉提瓦塔納組合，則是競逐王座的強力挑戰者。