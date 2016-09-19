鋒砲大家談 曾文誠︰場上土地公

曾文誠（記者羅志朋攝）

1997年亞洲盃陳金鋒成棒首度入選國家隊，對中國之戰曾文誠擔任球評，他回憶，台灣隊一路落後，總教練高英傑在場邊一直罵，靠陳金鋒兩分砲追平，那球飛得很平，還記得晚報寫說，「這是時間最短的左外野全壘打。」

曾文誠說，20多年來陳金鋒都沒變，講話和揮棒一樣簡潔，在場上他就跟土地公一樣，有求必應，「台北市立棒球場拆掉，後來出現更好的球場，陳金鋒退下來，技術上還是會有好的球員上來，但像他這樣堅持和執著的人格，很難找到第2個。」

徐展元（記者羅志朋攝）

徐展元︰變得更沉穩

從陳金鋒高中打國手選拔賽至今，徐展元轉播台灣鋒砲賽事超過20年，他說，「陳金鋒和年輕時相比，變得更沉穩了，可能是歷經滄桑的關係。」

陳金鋒讓徐展元印象最深刻的不是許多經典一擊，而是2008年中職例行賽敲出三響砲，第4打席被觸身球保送，無緣見證鋒砲單場炸裂4次；徐展元表示，如果少了陳金鋒，生命會因此缺乏悸動而顯得平凡。（圖文：記者羅志朋）