一軍敲首安 吳東融獻亡父

中信兄弟新秀吳東融（右）敲出生涯首安，高國慶向他握手祝賀。

（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕中信兄弟新人吳東融昨午場比賽擔任先發二壘手，3局下從獅隊潘威倫手中擊出中職一軍生涯首安，並利用隊友安打回壘得分。對吳東融而言，生涯首安的另一層意義，是獻給天上父親的禮物。

吳東融的父親吳偉昇，曾執教新北市新埔國小，也是吳東融的啟蒙教練，栽培吳東融從小打棒球，吳東融高中一度赴日唸書，回國加入穀保家商、國立體大，畢業後從業餘球隊崇越隼鷹離隊加入職棒，可惜父親今年選秀會後不久就因病辭世，無緣見證兒子簽約披上黃衫。

吳東融昨生涯第6打席敲出首安，也希望和父親分享喜悅。吳東融說，棒球路一路走來要感謝一直支持他的父親，也要感謝許多人的幫助，這支安打自然也要獻給父親。從中職名將潘威倫手中擊出首安，吳東融則說聯盟裡不少強投都很有名，自己目前還在適應一軍投手的節奏，把握機會全力以赴。