男人間的約定 高國輝百轟致52

陳金鋒賽後舉辦引退儀式，接受滿場20052名球迷歡呼。 （記者林正堃攝）

改寫鋒哥紀錄 最好方式

陳金鋒檔案

〔記者吳清正／桃園報導〕義大犀牛高國輝昨天轟出1發兩分砲，生涯全壘打達到100支，改寫陳金鋒保持的中職最快百轟紀錄，高國輝特地比出「52」的手勢向鋒哥致敬。

陳金鋒大事紀

「我一直想在鋒哥的引退賽打破他的紀錄，這是向他致敬的最好方式。」高國輝表示：「結果昨天剛好下雨延賽，讓我有機會在今天破紀錄，實在是很奇妙的因緣。」

高國輝（記者林正堃攝）

陳金鋒賽後和義大全隊一一握手，看到高國輝還特別給他一個大大的擁抱。高國輝表示，鋒哥跟他說「加油！」讓他覺得自己要繼續好好努力，打出更好的比賽。

回本壘比出52 全場動容

高國輝表示，最近一直在想要對即將退休的鋒哥說什麼，最後卻還是什麼都沒說，但是對鋒哥的感謝會永遠在心裡。

高國輝昨天在第3局轟出本季第29轟，生涯第364場出賽達成百轟，打破陳金鋒453場百轟紀錄，高國輝跑回本壘後，比出陳金鋒背號「52」的手勢，獲得全場熱烈掌聲。

高國輝百轟紀錄中，在桃園球場就敲29轟，僅次於出賽場次較多的澄清湖主場的30轟，中職「桃園王」封號果然名不虛傳。

高國輝目前全壘打和中信兄弟林智勝並列第2，僅次於中信蔣智賢的30轟，如果高國輝奪得全壘打王，將是中職史上達成全壘打王3連霸的第一人。

去年高國輝（39）和林智勝（31）締造中職首次單季兩人30轟紀錄，兩人將再拚成為史上第一個連兩季30轟的打者，如果都能達成，中職也將首度出現單季3人30轟。