中職11年領8223萬 他給球迷的...無價

球迷不捨陳金鋒引退，忍不住痛哭。（記者林正堃攝）

0.852／

陳金鋒能轟又能跑，曾在小聯盟完成30-30、在中職達成20-20，中職生涯盜壘成功率高達0.852，數據驚人。

1／

陳金鋒是第一位躍上大聯盟的台灣球員，後來許多年輕球員受他激勵，勇闖美職。

4／

中職生涯陳金鋒敲出4支再見全壘打，是中職史上最會用全壘打說再見的男人，滿貫砲有2次，和前兄弟洋砲奧力偉並列史上第1。

12

1997年亞錦賽陳金鋒升上成棒後首度當選國手，一直到2008年北京奧運最後一次征戰國際賽，12年期間他都是國家隊不動第4棒。

18／

1999年陳金鋒加盟道奇，7年後返台加盟La new熊，直到今年退休，18年職棒歲月充滿傳奇。

278／

陳金鋒美職生涯累積146轟，中職生涯敲出132轟，總計278轟。

1000萬／

2006年陳金鋒加盟La new熊，前3年獲得年薪1000萬保障合約，中職史上首位球員年薪破千萬。

8223萬／

陳金鋒在中職11年，光薪水就領了8223萬元，但帶給球迷的感動及經濟效益，無價。 （整理：記者羅志朋）