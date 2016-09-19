廠商扯搶「鋒」頭 斥資1400萬雕像被罵翻了

斥資1400萬元打造的陳金鋒漢白玉雕像揭幕。（記者林正堃攝）

贊助商名 比陳金鋒還大

〔記者吳清正、倪婉君／桃園報導〕贊助商斥資1400萬元打造的陳金鋒雕像，昨在桃園球場外廣場由陳金鋒親自揭幕，吸引眾多球迷熱情參與；不過，雕像基座上贊助廠商的名字比「陳金鋒」3個字還大，被球迷和網友罵翻了。桃猿領隊劉玠廷表示，贊助商也是一番美意，「球迷的聲音，我們聽到了，未來會虛心檢討改進。」

號稱千萬打造的陳金鋒漢白玉雕像是由「光隆海洋生技」贊助，但雕像亮相之後，卻引來不小的批評聲浪。球迷的兩大主要批評，一是針對廠商的名字竟刻得比陳金鋒還大，另一則是雕像和陳金鋒本人根本不像。

桃猿副領隊浦韋青也表示，陳金鋒雕像由該廠商全額獨力贊助，包括石材的取得、雕功，在國內很少人能做到，是向陳金鋒致敬的一番美意，希望再給他們一點時間把細節做到更好。

揭幕儀式昨下午4點舉行，球迷早就將現場擠得水洩不通，當陳金鋒現身，球迷爆出歡呼聲，紛紛拿出相機和手機拍照。