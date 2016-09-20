52號「不好穿」 陳江和最有感

陳江和曾在2012年經典賽資格賽選穿52號。（資料照，記者廖耀東攝）

穿52號的壓力有多大，中信兄弟內野手陳江和有經驗，他在2012年經典賽資格賽選穿52號，就被隊友和球迷虧到不行，等到同年稍後舉行的亞錦賽立刻換背號。

4年前經典賽資格賽在新莊球場舉行，當時是陳江和自2006年後再度入選國家隊，只是在選擇背號時，他習慣穿的31號等號碼都被挑走，只好挑了自己第1次當成棒國手的背號。

但52號實在太「重」，陳江和被虧得壓力超大，等到之後亞錦賽開打，因為之前選穿31號的林智勝未參賽，他就趕快從52號再換回31號。到2013年經典賽，陳江和又和林智勝同時入選，他就選穿8號，也沒有其他球員敢穿52號了。

（記者倪婉君）