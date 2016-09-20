防護員也「鋒」狂》幫鋒哥做伸展 緊張到發抖

曾擔任桃猿防護員的林晉民（左2，本報資料照），就難忘第1次幫鋒哥伸展時的緊張發抖。

〔記者倪婉君／台北報導〕陳金鋒在引退時特別向工作人員致謝，其實和他共事過的人也都心存感恩，曾擔任桃猿防護員的林晉民，就難忘第1次幫鋒哥伸展時的發抖，也慶幸自己喝過「神」煮的雞湯。

「我們的神」一直帶傷拚

「我從小就看鋒哥打球長大，當初看到偶像站在面前當然會緊張，所以第1次幫他伸展時，我還會發抖。」29歲的林晉民一開始擔任獅隊高國慶專屬防護員，2012年起到桃猿任職，今年則因生涯規劃離開，他當年主要任務就是照顧傷兵，也因此和傷痛纏身的鋒哥有較多接觸機會。

林晉民說，其實鋒哥身上大大小小的傷真的很多，包括手傷、腰傷，等於是一直帶傷拚戰，「不像其他年輕球員，鋒哥每天都要花40分鐘到1小時治療，且他很注重熱身，一定要熱得很充分才會上場。」像第1次幫他伸展，林晉民就是幫忙鋒哥熱身，但除了一開始會發抖，後來就恢復平靜，畢竟是工作的一部分。

喝過鋒哥貼心煮的雞湯

林晉民表示，鋒哥私下很風趣，也不會對工作人員發脾氣，手藝更是一流。「當時在桃園宿舍，我和鋒哥住同一層樓，他時常煮東西找我和其他防護員、年輕球員去吃，他的手藝很好，煮的雞湯很好喝！」

儘管已離開職棒圈，林晉民仍感念鋒哥的好，他目前在義大利度蜜月，前天無法到現場見證引退，「再也沒有一位選手能讓全場球迷為之瘋狂，謝謝您，我們的神！」