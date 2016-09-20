球迷也「鋒」狂》引退賽票房破紀錄 收視率開紅盤

陳金鋒的魅力無法擋。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕陳金鋒引退賽不但吸引爆滿的20052名球迷湧進桃園球場，電視轉播收視率也開出紅盤，總收看人數超過142萬人。

陳金鋒引退賽締造桃園球場外野看台啟用以來的首次例行賽滿場，並打破中職例行賽最高票房紀錄，而電視轉播整體收視率為1.04，25至49歲的收視族群更突破1.57，是今年中職單場收視率第3高。

賽後引退儀式部分，晚間9點至10點的收視率來到2.23，這場賽事的總觸及人數為142.7萬人，同時也拉抬了隨後播出的FOX體育台新聞節目「世界體育中心」，主力收視族群25至49歲男性的收視率0.86，創下2013年以來最高收視率。