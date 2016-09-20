鋒哥雕像差很大 網友集資要再造

球迷認為陳金鋒漢白玉雕像和本人不像。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正、王峻祺／台北報導〕陳金鋒漢白玉雕像前天在引退儀式前揭幕，卻引來一面倒負評，負責雕像製作並全額贊助費用的光隆海洋生技昨發出聲明表示，將會儘快進行調整及修正。

贊助廠商 願修正調整

坐落在桃園球場外廣場的陳金鋒雕像，前天由陳金鋒親自揭幕，但球迷卻大失所望，除了雕像和本人不像外，也未表現出陳金鋒神韻，基座上「光隆海洋生技」的字體比陳金鋒名字還大，更被網友罵翻。

光隆海洋生技昨表示，球迷對於雕像成品的建議，及冠名大小未考慮周全之處，確實感到有調整空間，將儘速與Lamigo球團討論，進行調整與修正。

由於雕像成品讓眾多球迷不滿意，已有網友發起集資，要為陳金鋒打造銅像，每人只需出資300元，獲得熱烈回響，並有群眾集資公司表示，已和陳金鋒接洽中，知名運動設計公司也願意協助。