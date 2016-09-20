「小胖」再湊2個8 挑戰年度3獎項

林泓育有機會締造單季包辦最佳九人及最佳指定打擊的紀錄。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕林泓育只要再湊足2個「8」，不但3座年度獎項可望提前入袋，並締造單季包辦最佳九人及最佳指定打擊的空前紀錄。

再蹲8場 搶最佳九人、金手套

林泓育前2週都擔任先發捕手，本季以捕手出賽已達52場，由於桃猿還剩18場沒打，他再蹲8場就符合年度最佳九人、金手套的提名標準，阻殺率雖從2週前的5成17下滑至4成86，仍是生涯單季及本季中職捕手最高，生涯第1座金手套獎唾手可得。

林泓育本季蹲捕時打擊率4成26優於全季平均4成12，另有全壘打15發、打點63分，幾項指標數據都優於鄭達鴻、高志綱、林坤笙、方克偉，篤定繼2011年後再次拿到最佳九人捕手。

再8打席 爭最佳DH

至於指定打擊，林泓育已有178個打席，再添8個打席就取得提名資格，他以指定打擊出賽時打擊率3成92，比潘武雄、彭政閔、陳金鋒都高，打點37分只差陳金鋒1分，締造4連霸追平陳金鋒的機會很高。

捕手的門檻比其他位置，僅須單季場次一半即可，指定打擊看打席不看場數，換算場次也是單季一半，造就林泓育可望拿了最佳九人再拿最佳指定打擊的空間。

至於其他位置，林益全去年締造一壘手首次金手套2連霸，本季截至上週，對手只有高國慶，陳俊秀還差8場才能加入戰局，但他守備率9成95、參與雙殺102次都是最高，失誤4次也是最少，可望完成3連霸。

最單純的是游擊手，最佳九人、金手套僅王勝偉達標，即便陳凱倫、林承飛都補足場數與打席數加入競爭，都無法阻止他達成3連霸，拿下生涯第7座金手套；最佳九人因林智勝、陳鏞基移往其他守位，可望第3次獲獎。