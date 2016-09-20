國民恐怖打線 「迎接」殷仔復出

哈波（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕暌違2個月，陳偉殷終於傷癒復出登板，今天早上7點面對強敵國民。國民暫居國聯東區龍頭，陣中不少強打和陳偉殷交手過，要提防的除了強打哈波，還有暫居聯盟打擊王的默菲。

渥斯（法新社資料照）

打擊王「山羊」 殷仔須提防

默菲（今日美國資料照）

默菲去年效力大都會，季後賽上演「山羊傳奇」，國聯冠軍戰對小熊4戰全數開轟，連同國聯分區賽在內連6場開轟，由於姓氏和小熊「山羊魔咒」裡的山羊相同，加上幾乎以一己之力淘汰小熊，被球迷視為巧合。

今年默菲拒絕大都會1年474萬美元報價，和國民簽下3年1125萬美元合約，31歲的他證明身手仍在顛峰，0.348打擊率生涯新高，另有25轟、104打點，是國民今年最可怕打者之一，也是殷仔今天須提防的頭號人物。默菲生涯對陳偉殷3打數僅1安打。

陳偉殷生涯對國民先發過5場，戰績1勝4敗、防禦率4.80。哈波對殷仔打擊率0.267，但未開轟過，殷仔另挨過渥斯和小將泰勒各1轟，泰勒今年出賽場次少，沃斯則有單季20轟水準。