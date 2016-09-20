卡布雷拉2500安 大聯盟第100人

卡布雷拉昨敲生涯2500安。（美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕老虎隊卡布雷拉昨擊出生涯第2500支安打，成為大聯盟史上第100位達成此里程碑的球員，老虎也以9：5擊敗美聯中區排名第1的印地安人，印地安人的分區封王魔術數字停留在M7。

卡布雷拉第1局被觸身球擊中左手，經過防護員檢查後留在場上，下一次打擊就在第3局打出一壘打達成2500安。他全場2打數1安打，被保送3次。

卡布雷拉是第8個在33歲達成2500安的球員，也是1967年漢克阿倫以來最年輕的2500安打者。

對於達成2500安，卡布雷拉表示：「我覺得很棒，但就像我一直說的，我必須繼續前進，且每天全力做好我的工作。」

卡布雷拉比賽中一直甩動他被擊中的左手，賽後有些痠痛。老虎今天休兵，他預期可在明天對雙城的比賽上場。