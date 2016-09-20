HBL》唐維傑赴美取經 富邦金援

三民家商小將唐維傑獲富邦贊助每年1萬美元，將赴美就讀磨練球技。

（資料照，記者黃志源攝）

獎學金每年1萬美元

〔記者林宗偉／台北報導〕台灣旅美小將再添1人，近年來替台灣籃壇、棒壇注入新氣象的富邦育樂，昨宣布提供三民家商唐維傑每年1萬美元（約31.6萬台幣）的赴美獎助學金，希望成為這名潛力新星築夢的靠山。

今夏7新秀出國深造

今年夏天，包括唐維傑已有7名國、高中階段的小將赴美深造，可說是近年來最高峰，三民家商教練謝玉娟認為，這股旅美潮對球員來說，絕對有正向幫助，代表台將的發展不再被限制。

「如果時空背景再早一點，像是吳永仁那個時候，就不會有三民五虎，我會想盡辦法把他們推出去。」謝玉娟表示，就算不是每個人都適合靠籃球吃飯，但出國磨練的不只是球技，外語、國際觀甚至是獨立打理生活的能力，都會是這些小將們難得的人生資產。

192公分高中生打控衛

這個月將滿17歲的唐維傑，擁有192公分身高，主打控衛，是U16亞青、U17世青國手，HBL首年就繳出場均17.4分、2.5助攻、7.7籃板，籃球天份有目共睹，而他國中時期就有出國計畫，只是無法負擔每個月3、4萬元的生活費，而未能成行。

富邦育樂得知消息後，積極協助唐維傑申請國外學校，並提供他每年1萬美元獎助學金及往返台灣機票至中學畢業。富邦育樂總經理蔡承儒表示，希望唐維傑擁有國際級的視野與經驗，未來也希望幫助更多新秀實現旅外夢想。

唐維傑赴美就讀的是位在維吉尼亞州一所私立男校Blue Ridge School，預計明天啟程，到了當地得先讀半年語言學校，再從高一讀起，他對富邦的支持深表感謝，因為有了這筆經費，才能築夢踏實。