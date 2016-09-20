萌神挺愛妻 現身賽車場

柯瑞昨與妻子艾耶莎一同出席印第賽車活動。（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕「萌神」尬車也略懂！勇士隊球星柯瑞昨和妻子艾耶莎出席印第賽車活動，老婆榮膺客座賽事總指揮，他表示，不管艾耶莎做什麼，他都會支持。

艾耶莎最近推出料理書，忙著打書，獲邀擔任印第賽車開賽大使，宣布車手發動引擎、比賽開始，她和柯瑞身著賽車服現身，接受傳奇車手安卓提指導，在開賽前體驗飆車快感。

談到忙碌的太太，柯瑞表示，艾耶莎廚藝真的很好，「如果請我家人在我跟艾耶莎中做選擇，每個人天天都會選她。」艾耶莎在家裡才是人氣王。

柯瑞決定以行動支持愛妻食譜，他試著連續3天做晚餐，煮了牛排、義大利麵與甜點焦糖香蕉等餐點，他補充說，「仍在實驗階段啦！」