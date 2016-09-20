練神射有新招 浪花弟拜師拳王

勇士K.湯普森（資料照，美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕剛幫助美國男籃拿下奧運金牌的勇士K.湯普森，近日造訪「賭城」拉斯維加斯學新招，還拜師菲裔WBO羽量級拳王多納爾（Nonito Donaire），希望利用拳擊技巧，增進百步穿楊的功力。

這段湯普森向多納爾討教拳招的影片，月初就已曝光，個頭不高的多納爾站在沙發上，要湯普森不斷出拳，並認真地講解要領，美國八卦網站TMZ則進一步找來多納爾還原現場。

多納爾指出，其實拳擊跟投籃的運動原理很像，都需要全身的協調性，甚至步伐都會影響出手效果，不過他也開玩笑表示，湯普森的運動能力無庸置疑，但想成為拳王泰森還早得很咧。

事實上，不少NBA球員都會在季外接受拳擊訓練，包括已宣布退休的馬刺球星鄧肯，都曾利用拳擊增加身體的敏捷性和對抗性。