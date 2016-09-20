海碩盃男網賽》逆轉勝澳客 「毛公配」進8強

彭賢尹與公茂鑫聯手擊敗澳洲恰普林／湯普森，驚險晉級8強。（取自海碩運動官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2016高雄海碩男網挑戰賽會內賽昨登場，名列雙打第2種子的「小毛」彭賢尹和中國公茂鑫，面對來勢洶洶的澳洲組合恰普林／湯普森，最終以3：6、7：6（7：5）、10：8逆轉勝，有驚無險安抵8強。

彭賢尹／公茂鑫

老戰友默契佳

彭賢尹與老戰友公茂鑫是去年海碩雙打亞軍、前年冠軍，去年首爾挑戰賽也聯手封王，經驗與默契相當豐富。儘管「毛公配」初登場熱機過慢，首盤失誤過多丟掉，次盤還一度2：4落後，不過戰情吃緊時兩人及時回穩，先逼成6平順勢搶7得逞，搶10大戰中又從8：8連下關鍵2球，硬是氣走「澳客」。

王宇佐／林亮羽

不敵美澳組合

剛結婚的老將王宇佐，與18歲林亮羽首度合拍，出現多達15個雙發失誤，最後以2：6、3：6不敵美國庫德拉／澳洲艾伯登，無緣晉級。此外，陳迪男單首輪也踢鐵板，2：6、4：6栽在近2公尺的義大利長人瓦尼拍下。

今日陽明網球中心硬仗連連，地主單打四天王輪番上陣，中午約12點半起，「寶島一哥」盧彥勳男單首戰中國悍將張擇、楊宗樺強碰志在衛冕的南韓「眼鏡俠」鄭泫、莊吉生單挑日本第5種子西岡良仁、王宇佐對決澳洲頭號種子米爾曼，民眾可持當期發票免費兌換門票進場觀戰。