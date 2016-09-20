亞洲盃女排賽》我直落三驅韓 今戰伊爭第五
2016/09/20 06:00
亞洲盃女子排球錦標賽，台灣隊昨以3：0掃下南韓。（排球筆記提供）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣隊昨在亞洲盃女子排球錦標賽排名賽，一掃前兩場失利的陰霾，3：0橫掃南韓，今天將與伊朗爭奪第五名，希望改寫歷屆最佳名次。
台灣隊先前連敗給越南、中國，無緣晉級四強，落入排名賽，昨以25：20、25：17、25：18拿南韓止敗。
執行教練林明輝表示，此役球隊的連續得分節奏不夠流暢，常在拿到球權後發生失誤，分數無法拉開，處理球相對急躁，所幸更換選手後及時止血，也順利拿下比賽。
台灣隊今再度與伊朗交手，兩隊預賽曾碰頭，當時台灣以3：0取勝，今天可望挾著高昂士氣改寫歷史。
亞洲排球總會2008年舉辦首屆亞洲盃女排賽，每兩年一次，台灣過去三度獲得第六名，2012年則居第七。
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