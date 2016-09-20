泛太平洋女網賽》 大雨攪局 雙詹首戰順延

〔記者梁偉銘／綜合報導〕天公不作美，東京泛太平洋女網賽受雨勢影響，僅有屋頂的中央球場進行單打賽事，雙打頭號種子詹皓晴／詹詠然原訂昨晚與中國組合梁辰／楊釗煊的首輪對決，已因戶外場地濕滑取消，順延今日再戰，週一適逢23歲生日的詹皓晴，想贏球充當賀禮的願望也只能看老天臉色再等等。

詹家姊妹去年拿到亞軍，此行肩負捍衛職業積分重任。目前女雙世界排名並列第7的雙詹，自認近來狀態不錯，希望天氣放晴順利上陣，尤其面對熟悉彼此打法的中國對手，務必速戰速決。

莊佳容／烏克蘭邦達蓮珂同在第1球場出擊，預計壓軸夜間場次強碰美國第3種子阿特屋／史皮兒絲。

至於踝傷初癒的謝淑薇，本週轉戰廣州，今女單首輪遭遇德國「重砲手」莉絲姬，也是雙方首度交鋒；詹謹瑋／徐竫雯則攜手在女雙奮戰，抽中頭號種子阿根廷伊莉戈圓／德國瑪莉亞。