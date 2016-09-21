泛太平洋女網賽》先盛後衰 雙詹出局

雙詹先盛後衰，無緣贏球。（資料照）

〔記者林宗偉／綜合報導〕在東京舉辦的泛太平洋女網賽，雙打頭號種子詹詠然／詹皓晴（見圖，資料照）原訂與中國組合梁辰／楊釗煊的首輪賽事，因大雨攪局，延至昨天開打，可惜雙詹先盛後衰，在搶10大戰敗北，前一天才剛當23歲壽星的詹皓晴，無緣收下贏球賀禮。

去年拿下亞軍的詹家姊妹，目前女雙世界排名並列第七，近況並不差的她們，首盤6：1輕鬆闖過，但次盤卻一路陷入落後，最終以4：6讓出，兩人在關鍵的搶10大戰中，還是沒能回神，儘管一度3：1領先，但最後11分只拿了2分，仍以5：10苦吞敗果。

莊佳容／邦達蓮珂

今戰第3種子

雙詹出局後，台將僅存莊佳容／烏克蘭邦達蓮珂，她們預計今天將強碰美國第3種子阿特屋／史皮兒絲。