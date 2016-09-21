謝淑薇影射「暗槓補助款」 網協︰歡迎來對帳

謝淑薇（資料照）

〔記者林宗偉／台北報導〕謝淑薇砲轟補助款風波再起，昨凌晨她於臉書發文質疑「何時收到網協的千萬補助款？」網協秘書長劉中興回應，核定補助金額的確達到千萬元，目前除請體育署主計室加速查帳流程，協會方面也會確認單據，更歡迎謝淑薇一同來個「三方對帳」，查個水落石出。

補助金額達千萬？ 兩造不同調

繼暗諷教育部曾指出她多年來拿了5千多萬補助款，卻有極大落差後，謝淑薇昨再於臉書質疑網協所說的1000萬元補助款流向，並酸溜溜地說：「印象中也沒有一千萬呀…（這幾天要去掐手指算算）等等……該不會偷偷燒了一千萬冥幣給我，又跟2012倫敦奧運一樣，有4百萬暗槓起來沒通知選手團隊吧？」

網協秘書長劉中興指出，謝所提的5千萬數字不是網協公告，無法說明，但從體委會時代的黃金計畫至體育署培育優秀選手計畫，協會經手對謝淑薇的核定補助款，已達千萬元，實際核銷金額則由選手憑單據申報。

根據計畫辦法，選手可支用項目為教練費／防護員費（每人年度上限為2萬美元，依比例分配）、機票款、交通費、膳宿費及其他與支援訓練參賽相關費用，網協昨也列出歷年謝淑薇補助款項的明細，除2011-2012年倫敦奧運培訓參賽經費查無數據外，核定金額為1024萬4750元；扣除今年奧培專案200萬元尚未核銷部分，謝的單據核銷金額為1034萬8556元。

劉中興強調，網協的角色就如同代辦中心，選手申報單據後幫忙檢核，再送體育署主計室核銷，沒有申報完全的補助款，會退回給國家。至於遭謝淑薇影射暗槓補助款，劉中興表示，如果經手謝的單據有作假或有疏失，願意負法律責任，但他也反問：「如果沒有怎麼辦呢？」眼下最好的辦法，就是請謝淑薇派代表一同來對帳，在臉書放話，無助解決問題。