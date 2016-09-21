殷亞吉嗆日籍教練︰有他在 拒踢國家隊

今井敏明（資料照）

亞洲盃資格附加賽 殷亞吉（資料照）

殷亞吉未入選

〔記者林宗偉／台北報導〕曾在2018俄羅斯世界盃亞洲區資格賽次輪進球的混血後衛殷亞吉，昨在臉書開砲，表示很遺憾未能被選進10月將開踢的亞洲盃資格附加賽，更直言只要是日籍教練今井敏明坐鎮，他不會再披國家隊戰袍。

殷亞吉說：「在此要告訴大家，這次對東帝汶的比賽，我沒有被國家隊徵招（召），我愛台灣，也更想參加國家隊，但是教練團好像對我有意見，在此告知大家，只要是這位不專業的日本教練在職，本人不會再參加任何國家隊的比賽。」

殷亞吉是台灣、西班牙混血，在世界盃資格賽次輪對泰國時，曾替寶島頂進一球，之後也獲得中超長春亞泰隊青睞，成為踢進中超的第5名台將，無法再度為國效力，令不少球迷扼腕。

今年足協、教練、球員間溝通問題層出不窮，先是土耳其歸化前鋒朱恩樂在愚人節時宣布退出國家隊，效力比利時甲級聯賽的陳昌源也因機票問題，透過友人轉達拒絕國家隊徵召，如今加上殷亞吉，已是第3名有旅外經驗的球員言退。

被點名不專業

今井敏明不回應

今井敏明曾指出，本土球員的積極性，不會比旅外球員差，希望有更多機會讓年輕選手在國際賽磨練，昨天他仍舊率領培訓隊照表操課，對於殷亞吉的言論，今井透過翻譯表示，不會特別發表看法，身為教練，現在就是專注訓練，好好備戰之後的亞洲盃資格附加賽以及東亞盃預賽次輪。