大師兄連2季30轟 中職首度單隊2人30轟

中信兄弟林智勝轟出陽春全壘打，成為中職史上首位連2季30轟的球員。（記者陳志曲攝）

陳子豪4打點 桃猿3連敗

中信兄弟陳子豪擊出3分砲、單場4打點，拿下單場MVP。（記者陳志曲攝）

中信兄弟投手耐森繳出6.2局失3分優質先發，拿下個人6連勝。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中信兄弟打線火力全開，單場15安，其中「大師兄」林智勝達標本季個人第30轟、陳子豪擊出近5戰的第3支全壘打，終場12：4擊敗桃猿隊，送給猿隊3連敗。

Lamigo桃猿昨在桃園主場比賽，請來香蕉先生開球。 （記者陳志曲攝）

林智勝5局上擊出陽春砲，和隊友蔣智賢並列全壘打王，也讓中信兄弟成為史上首支單季擁有2位30轟球員的球隊，林智勝去年31轟，連2季30轟是中職第1人。

賽後林智勝表示，近期因為身體疲勞，確實有些低潮，等了10場才開轟達標，完成30轟時心情確實比較輕鬆，他目標利用接下來的補賽，調整自己的打擊狀況、激發腎上腺素，以備戰接下來的季後賽。

隊友蔣智賢9月底才會歸隊，林智勝奪全壘打王對手可能少1人，林智勝說，拿過1次全壘打王後，就不太去想個人獎的事，今年他加入中信兄弟這支新球隊，由於是新環境，加上不想讓球團失望，他比往年更怕打不好、壓力稍大，現在目標只有總冠軍，個人成績維持就好。

耐森優質先發 拿下6連勝

兄弟陳子豪18日才擊出生涯首支滿貫砲，近5戰3轟、連7場進帳打點火力兇猛，昨6局上擊出3分砲、單場4打點奪MVP。陳子豪說，近幾場因為前輩張志豪歸隊造成良性競爭，他自認表現還要再加油，否則先發機會恐不保，因此上場時更加專注，把本分做好。

打者火力放送，兄弟投手表現也不遑多讓，先發投手耐森繳出6.2局失3分優質先發，拿下6連勝。耐森自認控球到位、沒送出保送，隊友守備也很幫忙，雖然面對打者聯盟，但他近幾場加強控球、好球率高，加上隊友打擊和守備都發揮，才有如此成績。

兄弟、桃猿未來都面臨密集補賽，兄弟總教練吳復連說，洋投耐森、伍鐸狀況都不錯，期待他們至少完成6局投球，之後補賽一度7天6戰，牛棚投手將扮演吃重角色。