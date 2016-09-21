最佳十人搶2席 小胖拚當第1人

Lamigo桃猿隊林泓育有機會同時拿下2座以上最佳10人獎與金手套的史無前例紀錄。（記者陳志曲攝）

捕手金手套 也有望入袋

〔記者林宥辰／桃園報導〕只差捕手出賽7場次、指定打擊8打席，Lamigo桃猿隊林泓育就能同時角逐捕手金手套、最佳9人捕手、最佳10人指定打擊，以他目前0.486阻殺率、破4成打擊率，加上猿隊補賽場次多，有機會同時拿下2座以上最佳10人獎與金手套的史無前例紀錄。

林泓育乍聽有機會成為史上第1人，顯得有些驚訝。但林泓育也說，得獎要真的能夠實至名歸才重要，現階段雖然入圍機會大，但球季還沒結束，球隊也還沒拿到台灣大賽門票，結果難以預料，對他而言，目前重點是打好剩下比賽、能做到的就儘量去做。

指定打擊、捕手分別代表攻擊和守備，林泓育說只要有得獎就好，得了獎代表有機會上台，在公開場合感謝這一季幫助過他的人，但如果最後沒能得獎，他也不會感到失望。

林泓育在指定打擊項目上競爭者眾，其中一位就是今年宣布退休的老大哥陳金鋒，林泓育說，做為選手無非都是希望擁有最佳表現，得獎只是一種結果，和任何球員競爭對他來說都是良性競爭。