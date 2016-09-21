守位全出賽 余德龍只差捕手

陳金鋒週日引退賽時，正好是余德龍生涯首度鎮守二壘大關，職棒生涯除捕手外，場上其他8個位置余德龍都守過。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕陳金鋒週日引退賽時，正好是余德龍生涯首度鎮守二壘大關，職棒生涯除捕手外，場上其他8個位置余德龍都守過。超級工具人余德龍昨晚對中信兄弟繼續擔任二壘手，他說基本守備大致差不多，不同的是視覺上距離和接球時機。

鎮守二壘 週日初體驗

余德龍說，週日當天教練團才通知他要守二壘，之前練習也從未準備過，有印象的二壘守備經驗得追溯至高中。當晚就這樣拎著手套上陣，緊張時還刻意鬧鬧旁邊一壘手陳俊秀，緩和一下情緒，「就當作練心臟吧，守備都是基本，移位等等就多問守過二壘的隊友。」

余德龍說，二壘手相較游擊手，視覺上傳球距離比較近，且要多提防對方拉打為主的左打者，週日當天獅隊右打鄭鎧文就擊出不少強勁滾地球，昨賽前他也特別提防兄弟左打重砲許基宏。

只差捕手，余德龍就能完成所有守位都出賽紀錄，但他笑稱絕不想嘗試，捕手工作還是交給隊友就好。至於個人獎？余德龍去年才拿下外野金手套，今年因出賽場次不足，內外野都無緣，他則說球隊傷兵多，只能儘量多幫忙守備，比起守備，今年需要加強的還是打擊。