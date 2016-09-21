陳冠任返桃園 明獻聲當球評

陳冠任（右）明將擔任球評，昨跟著潘忠韋（左）到桃園球場見習。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕「小飛機」陳冠任去年球季結束後遭猿隊釋出，今年轉投美國大西洋獨立聯盟南馬里蘭藍蟹隊，日前遭釋出後返國，昨突然現身桃園球場，猿隊不少球員賽前看到老戰友，紛紛上前話家常。

陳冠任一到球場，就先和領隊劉玠廷、總教練洪一中打招呼，前隊友陳禹勳、羅曼等人也先後上前和他聊天。陳冠任透露，受到愛爾達電視之邀，預計週四擔任球評，昨和前輩潘忠韋特別來球場見習，也見見老隊友。

陳冠任7月遭藍蟹隊釋出，在獨立聯盟出賽40場，留下0.248打擊率成績。陳冠任說，未來動向交給經紀公司處理，雖然暫時不會再去獨立聯盟，但目前不會放棄任何機會，也很有意願再回到中職賽場。

陳冠任坦言，獨立聯盟環境不如中職，和當地相比中職生活可說是五星級。但他也感嘆，球員過了一定年紀就很難有機會旅外，能完成旅美夢想，他心懷感恩，如果能完整待滿一季，學到的一定更多。