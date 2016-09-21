延續KANO精神 停擺32年耕元盃復賽

立委陳瑩昨偕同前職棒選手陳義信、王光輝及導演魏德聖等人召開記者會，宣布停擺32年耕元盃少棒賽，將在23日復辦。（記者叢昌瑾攝）

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委陳瑩昨邀請導演魏德聖、前職棒選手「假日飛刀手」陳義信、「萬人迷」王光輝與小球員召開記者會，宣布停擺32年的「耕元盃」少年棒球錦標賽復賽，身為該球賽的紀念對象陳耕元的孫女，陳瑩憶及祖父當年馳騁球場的逸事。

魏德聖、陳義信、王光輝等人在記者會上將簽名球交給4名來自台東新生國小的球員，象徵耕元盃的永續傳承，並宣布耕元盃少棒賽復賽，將於9月23到25日連3天，在台東縣第一、二棒球場開打。

日文名為上松耕一的陳耕元就讀台東公學校時，被日籍教師瀨戶川網羅，到嘉義農林學校（即電影KANO中之球隊）棒球隊擔任游擊手，赴日參加甲子園大會獲亞軍，後留日返台擔任教師、棒球教練等職，並出任台東專校校長，成為台灣史上首名原住民校長。

陳瑩說，紀念爺爺所創辦的「耕元盃」，讓東部地區喜愛棒球者以球會友，身為雲林北港千金的奶奶非常崇拜爺爺，但當年原漢愛情很不容易，而奶奶每次看球，爺爺都能精準地往奶奶座位區方向擊球。