日職現役最年長 42歲三浦大輔引退

日職現役最年長球員，42歲的三浦大輔昨宣布引退。 （圖：取自產經新聞）

連25年效力橫濱DeNA

〔記者吳清正／綜合報導〕橫濱DeNA確定打進中央聯盟季後賽之後，效力球隊長達25年的投手「番長」三浦大輔，昨天宣布將在球季後引退。

42歲的三浦是日職現役最年長球員，他表示，決定引退的原因是覺得已經沒有辦法再幫助球隊贏球，25年來在橫濱成長，受到球迷支持，也曾經想過要一直穿著球衣，但是任何球員終究都有引退的一天。

三浦在1991年年底的選秀會獲得橫濱隊第6指名，歷經橫濱大洋、橫濱海灣之星和橫濱DeNA3個時期，曾經贏得1997年勝率王和2005年防禦率王、三振王，生涯戰績172勝、181敗，防禦率3.56。

1998年三浦拿下生涯最多的單季12勝，是當年橫濱隊奪得中央聯盟冠軍和日職總冠軍的大功臣，之後橫濱隊淪為萬年B級球隊，暌違18年終於再度打進季後賽，三浦心願已了也是引退的原因。

三浦去年達成連續23年勝投，追平工藤公康和山本昌保持的紀錄，今年先發2場還沒有勝投，但是7月份達成連續24年安打，已經獲得金氏世界紀錄認證為投手最多連續球季安打的世界紀錄。

橫濱雖沒有宣布將三浦的18號球衣退休，但暫時會將這個背號空著，並和三浦達成協議，將來繼承18號球衣的人選，須先經三浦同意。